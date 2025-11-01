Стала известна вероятность победы «Реала» над «Валенсией»

1 ноября 2025 года в матче 11-го тура испанской Примеры сыграют мадридский «Реал» и «Валенсия». Встреча состоится на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде. Начало — в 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение мадридцам. Поставить на победу «Реала» можно с коэффициентом 1.24 (81% вероятности), а шансы «Валенсии» оценили в 12.80 (7%). Ничья идёт с коэффициентом 7.50 (12%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.40, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 2.85.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу мадридцев за 7.50.