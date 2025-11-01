«Реал» Мадрид — «Валенсия»: прогноз на матч чемпионата Испании

Прогноз на матч 11-го тура чемпионата Испании «Реал» — «Валенсия» от автора «Чемпионата» Максима Ермакова.

Ставка: «Реал» победит всухую за 2.00.

Игра «Реала» в нынешнем сезоне вызывает только восхищение. В 13 матчах во всех турнирах команда потерпела только одно поражение. Это случилось в мадридском дерби с «Атлетико» (2:5). С того момента «сливочные» одержали пять побед подряд. В том числе забрали «класико» (2:1).

«Валенсия» далека от таких результатов и находится в зоне вылета. В 10 матчах она набрала лишь девять очков. Последние пять встреч в Примере не может выиграть, уступив «Овьедо» (1:2), «Жироне» (1:2) и «Вильярреалу» (0:2) и сыграв вничью с «Эспаньолом» (2:2) и «Алавесом» (0:0). Причин у таких результатов много: начиная с постоянных ошибок в обороне и заканчивая отсутствием идей в атаке.

Особенно плохо валенсийцы выступают на выезде, не выиграв ни одного матча в этом сезоне. Однако Карлос Корберан продолжает занимать пост главного тренера. Лучшие бомбардиры — Арно Данжума и Уго Дуро. Забили по три гола, но испанец получил повреждение, степень серьёзности которого станет известна позднее.

Предлагаем поставить на то, что «Реал» выиграет у «Валенсии» и не пропустит. У подопечных Корберана хватает проблем с реализацией и созданием моментов, так ещё и травмирован ключевой игрок нападения. «Сливочные» смогут выплеснуть все эмоции от победы в «эль класико» в матче с аутсайдером.