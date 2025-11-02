«Манчестер Сити» — «Борнмут»: прогноз на матч АПЛ

Прогноз на матч 10-го тура чемпионата Англии «Манчестер Сити» — «Борнмут» от автора «Чемпионата» Максима Ермакова.

Ставка: «Манчестер Сити» выиграет у «Борнмута» + тотал больше 2.5 мяча за 2.05.

Клуб из Манчестера сильно зависит от Эрлинга Холанда. Норвежец в невероятной форме, забил 11 из общекомандных 17 голов в АПЛ. Он возглавляет гонку лучших бомбардиров. В последней встрече лиги с «Астон Виллой» получил повреждение, но Гвардиола уверен, что оно незначительное. Тот матч был проигран со счётом 0:1. До него не уступали девять игр.

Матч с «Борнмутом» очень важен для команды Гвардиолы с турнирной точки зрения. Подопечные Ираолы пока проводят впечатляющий сезон и занимают второе место в АПЛ, опережая «Манчестер Сити» на два очка. По самоотдаче футболистов и работе, которую каждый раз проделывает Ираола, вопросов быть не может. Но «Борнмут» слабо играет в гостях, допуская грубые ошибки в обороне.

Девять пропущенных мячей в четырёх встречах на выезде — тревожный звоночек. «Манчестер Сити» должен использовать свой шанс убрать с пути конкурента и приблизиться к «Арсеналу». Хотя понятно, что в обороне придётся попотеть.