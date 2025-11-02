Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Названы шансы «Барселоны» прервать неудачную серию в Ла Лиге

Названы шансы «Барселоны» прервать неудачную серию в Ла Лиге
Комментарии

2 ноября 2025 года в матче 11-го тура испанской Примеры сыграют «Барселона» и «Эльче». Встреча состоится на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Начало — в 20:30 мск.

В трёх предыдущих турах Ла Лиги сине-гранатовые потерпели два поражения.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение каталонскому клубу. Поставить на победу «Барселоны» можно с коэффициентом 1.24 (79%), а шансы «Эльче» оценили в 15.0 (6%). Ничья идёт с коэффициентом 6.20 (15%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.05.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75. Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу каталонского клуба за 8.50.

Материалы по теме
Претендентов четверо, фаворит — «Зенит». Кто станет чемпионом РПЛ?
Претендентов четверо, фаворит — «Зенит». Кто станет чемпионом РПЛ?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android