Названы шансы «Барселоны» прервать неудачную серию в Ла Лиге

2 ноября 2025 года в матче 11-го тура испанской Примеры сыграют «Барселона» и «Эльче». Встреча состоится на стадионе «Олимпик Льюис Компанис» в Барселоне. Начало — в 20:30 мск.

В трёх предыдущих турах Ла Лиги сине-гранатовые потерпели два поражения.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение каталонскому клубу. Поставить на победу «Барселоны» можно с коэффициентом 1.24 (79%), а шансы «Эльче» оценили в 15.0 (6%). Ничья идёт с коэффициентом 6.20 (15%).

По мнению экспертов, встреча получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 1.35, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 3.05.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.75. Наиболее вероятный счёт — 3:0 в пользу каталонского клуба за 8.50.