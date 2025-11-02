«Барселона» — «Эльче»: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч 11-го тура чемпионата Испании «Барселона» — «Эльче» от автора «Чемпионата» Максима Ермакова.

Ставка: «Барселона» выиграет у «Эльче» с форой (-2.5) за 2.30.

Начавшая сезон с семи побед в восьми матчах во всех турнирах «Барселона» утратила стабильность. Она проиграла три из пяти последних встреч. Уступила в Лиге чемпионов «ПСЖ» (1:2), а в Примере — «Реалу» (1:2) и «Севилье» (1:4). Победила скромный «Олимпиакос» (6:1) и с огромным трудом «Жирону» (2:1) в каталонском дерби. До «Реала» перед началом тура было пять очков.

Главная сила клуба из Эльче — выступления на домашнем стадионе, где он не знает поражений в этом сезоне. Однако в гостях всё наоборот — не выиграл ни одного из пяти матчей. К встрече с каталонской командой подопечные Эдера Сарабии подходят не в лучшем тонусе. Уступили «Алавесу» (1:3) и «Эспаньолу» (0:1), а также сыграли вничью с «Атлетиком» (0:0).

При контратаках вся команда играет на нападающих Андре Силву и Рафаэля Мира. На двоих они забили семь мячей. Но вряд ли их опыт и мастерство станут препятствием для «Барселоны», которая будет в ярости после поражения в «эль класико» и включится на максимум, желая догнать «Реал». Ставим на победу каталонцев с разницей минимум в три мяча.