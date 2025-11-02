«Милан» — «Рома»: определён фаворит матча Серии А

2 ноября 2025 года в матче 10-го тура Серии А сыграют «Милан» и «Рома». Встреча состоится на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало — в 22:45 мск.

Обе команды ведут борьбу за первую строчку в таблице чемпионата Италии.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Милана» можно с коэффициентом 1.98, а шансы «Ромы» оценили в 4.10. Ничья идёт с коэффициентом 3.30.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.72.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу миланского клуба за 7.00. Ничья 1:1 идёт за 7.20.