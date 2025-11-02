Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Милан» — «Рома»: определён фаворит матча Серии А

«Милан» — «Рома»: определён фаворит матча Серии А
Комментарии

2 ноября 2025 года в матче 10-го тура Серии А сыграют «Милан» и «Рома». Встреча состоится на стадионе «Сан-Сиро» в Милане. Начало — в 22:45 мск.

Обе команды ведут борьбу за первую строчку в таблице чемпионата Италии.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Поставить на победу «Милана» можно с коэффициентом 1.98, а шансы «Ромы» оценили в 4.10. Ничья идёт с коэффициентом 3.30.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 2.5 мяча можно за 2.12, а тотал меньше 2.5 мяча идёт за 1.72.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.95. Наиболее вероятный счёт — 1:0 в пользу миланского клуба за 7.00. Ничья 1:1 идёт за 7.20.

Материалы по теме
Претендентов четверо, фаворит — «Зенит». Кто станет чемпионом РПЛ?
Претендентов четверо, фаворит — «Зенит». Кто станет чемпионом РПЛ?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android