«Милан» — «Рома»: прогноз на игру чемпионата Италии

«Милан» — «Рома»: прогноз на игру чемпионата Италии
Прогноз на матч 10-го тура чемпионата Италии «Милан» — «Рома» от автора «Чемпионата» Максима Ермакова.

Ставка: 1-2 гола в матче за 2.00.

В Серии А идёт суровая борьба за первое место. «Милан» отстаёт от «Ромы» и «Наполи» на три очка, демонстрируя спад в последних матчах. В трёх из четырёх встреч он сыграл вничью — с «Ювентусом» (0:0), «Пизой» (2:2) и «Аталантой» (1:1). Вряд ли эти результаты предвещают что-то плохое. Просто нужно собраться. Поражений нет на протяжении девяти игр.

Римлянам в атаке не хватает агрессии — 10 забитых мячей. Это худший показатель результативности в топ-10 таблицы Серии А. После поражений в матчах с «Интером» (0:1) в первенстве и «Викторией Пльзень» (1:2) в Лиге Европы клуб из Рима пришёл в себя и одержал две победы подряд — во встречах с «Сассуоло» (1:0) и «Пармой» (2:1). Конечно, уровень соперников далёк от топов, но это помогло забраться высоко в таблице.

Римлянам не будет легко с «Миланом», даже несмотря на великолепные выступления в гостевых играх — пять побед подряд во всех турнирах. Мы считаем, что в матче будет забито один или два гола. Недостаточно агрессивная атака у обеих сторон, но грамотная линия защиты.

