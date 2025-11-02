Скидки
«Краснодар» — «Спартак»: стал известен фаворит матча

Комментарии

«Ozon Арена», 2 ноября, 19:30 мск. «Краснодар» примет «Спартак» в матче 14-го тура Российской Премьер-Лиги.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Краснодара» предлагается с коэффициентом 2.06, что приблизительно составляет 47% вероятности.

Ничья идёт за 3.48, а победа «Спартака» оценивается в 3.54.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что будет результативный футбол. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 1.94, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.90.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.70. Наиболее вероятный счёт — ничья 1:1 (6.50).

