«Краснодар» — «Спартак»: прогноз «Чемпионата»

«Краснодар» — «Спартак»: прогноз «Чемпионата»
Прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Спартак» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: обе забьют за 1.70.

«Краснодар», вероятно, на правах хозяина заберёт мяч и попробует продавливать полуфланги. «Спартак» будет искать переходы при ошибках хозяев в первой передаче. Если москвичи выдержат стартовый отрезок давления и покажут хорошую дисциплину, сыграв без лишних фолов, шансы увезти очки вырастут. Иначе давление «быков» через Сперцяна и стандарты сделают своё дело.

Прогнозируем, что «Краснодар» победит приблизительно в один мяч, поскольку у него лучше поставлен контроль и имеется стартовое давление на домашнем стадионе. Однако «Спартак», несмотря на его нестабильность в целом (и в позиционной атаке в частности), даст бой. Так что в качестве ставки предлагаем рассмотреть голы в обе стороны. Коэффициент там не самый скромный.

