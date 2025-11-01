Скидки
«Рубин» — «Динамо»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Динамо».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.86.

Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 17:45 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Динамо М
Москва
«Очень любопытная и очень интригующая встреча нас ждёт в Казани, где «Рубин», не побеждающий уже четыре тура подряд, будет играть против московского «Динамо». Команды соседствуют в турнирной таблице. Не забивает Даку у казанцев, и определённую нервозность в умы руководства и болельщиков привносит «Рубин».

Если «Рубин» мало кто критикует, с пониманием относясь к тому, что с командой происходит, то вот «Динамо» под огнём критики. И просто чудовищный по качеству матч с «Зенитом» в Петербурге добавил ещё дровишек вот в этот и без того полыхающий огонь рядом с Валерием Карпиным. У «Динамо» есть разные варианты ведения игры, может быть, опять в три центральных защитника динамовцы сыграют, как в игре в Петербурге. Может быть, Карпин вернётся к привычному расположению игроков 4-3-3. Вряд ли Тюкавин с Сергеевым снова сыграют вместе.

Но что объединяет команды в последнее время: обе очень легко пропускают мячи. И «Рубин», и «Динамо» в обороне действуют не очень убедительно. Поэтому мой прогноз на этот матч — «тотал больше 2.5». Мне прямо хочется, чтобы снова команды порадовали и друг друга, и болельщиков результативной игрой», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

