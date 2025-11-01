Скидки
«Динамо» Мх — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч 14-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» Мх — «Крылья Советов».

Ставка: ТМ 2 за 1.85.

«Махачкалинское «Динамо» в Каспийске, у себя дома, сыграет против самарских «Крыльев». Своеобразный матч имени Гаджи Муслимовича Гаджиева, ему исполнилось на неделе 80 лет. Конечно же, команда постарается порадовать своего почётного президента хорошей игрой, хорошим результатом. И если посмотреть в турнирную таблицу, то между командами всего два очка. Если побеждают махачкалинцы, то они «Крылья» смогут в турнирной таблице обойти. Поверить в это в самом начале чемпионата было очень непросто, потому что «Крылья» очень здорово стартовали.

Сейчас же Магомед Адиев сетует на плохую реализацию и плохую результативность команды в последних матчах из-за отсутствия Ракова. Но вот сейчас Раков восстановился. Может быть, «Крыльям» и удастся в атаке прибавить, что-то добавить, подкрутить, чтобы вернуться к тем результатам, которые были в начале сезона. По турнирной таблице «Крыльям» важно не проиграть.

Учитывая, как «Крылья» играли против ЦСКА, я думаю, похожий футбол они продемонстрируют и здесь. Отсутствовать будет Ахметов из-за перебора жёлтых карточек. У Махачкалы все ведущие игроки в строю. Очень приличные нападающие — Мастури и Миро, поэтому давление на ворота «Крыльев» будет немалым. Здесь также вопрос реализации махачкалинцами плана на эту игру и реализации своих шансов.

Я думаю, что игра получится очень плотной, очень вязкой, с небольшим количеством моментов и забитых мячей. Мой прогноз — «тотал меньше 2» за 1.85», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

