«Ростов» — «Акрон»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Ростов» — «Акрон».

Ставка: победа «Ростова» за 1.75.

«В Ростове-на-Дону местный «Ростов», давненько никому не проигрывающий, будет принимать «Акрон». «Акрон», по ощущениям, перебрал очков в последних турах, это и ничья с «Зенитом», и ничья с «Локомотивом», и победа над «Пари НН», где соперник заметно тольяттинцев превосходил. Плюс Дзюба получил повреждение в матче с «Локомотивом», был заменён. Многое в игре «Акрона» выстроено именно под Дзюбу, если мы говорим про атакующий потенциал. Может быть, отсутствие Дзюбы, наоборот, позитивно скажется, добавит скорости, добавит разнообразия тольяттинцам.

Но «Ростов» сейчас смотрится очень мощно. Он здорово готов физически, здорово борется, продавить может абсолютно любого соперника. «Ростов» снова играет дома. В прошлом туре не удержал минимальное преимущество в игре с махачкалинским «Динамо». Здесь, я думаю, удача будет на стороне команды Джонатана Альбы.

Мой прогноз — победа «Ростова» за 1.75», — приводит слова Генича «РБ Спорт».