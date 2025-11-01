«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Санкт-Петербурге

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Локомотив».

Ставка: ТБ 2.5 и обе забьют за 2.10.

«Одна из главных игр тура пройдёт в Санкт-Петербурге, где «Зенит» будет принимать «Локомотив». «Локомотив» выше в турнирной таблице, он ни разу не проиграл в нынешнем сезоне. И вообще, беспроигрышная серия «Локомотива» достигла уже 19 матчей подряд. Вот будет ли 20-й — это большой вопрос. «Зенит» просто не имеет права терять очки в домашней игре против прямого конкурента в борьбе за призовые места. И в матчах против таких соперников «Зенит», как правило, свой уровень, свой потенциал показывает.

Тут можно было бы рассмотреть правило бывших, то есть какое-нибудь результативное действие Глушенкова, потому что он сейчас действительно хорош. Неплох был Мостовой в последнем матче. Интересное расположение игроков в группе атаки — с Луисом Энрике впереди.

«Зенит» играет дома. Я думаю, что будет очень много болельщиков и яростная поддержка «Зениту» в этом матче обеспечена. У «Локомотива» не будет Монтеса, и, следовательно, придется перекроить линию обороны Галактионову. То ли Фассон сыграет в центре защиты, может быть, Погостнов либо Морозов. Какие-то варианты у Галактионова есть. Возможно, не будет Воробьёва, получившего травму в игре с «Акроном» в предыдущем туре, а это обедняет группу атаки. В общем, кадровых проблем у «Локомотива» всё-таки перед этим матчем побольше. И какая-то есть интуиция, что рано или поздно любая серия заканчивается. Возможно, именно здесь, в Петербурге, она для «Локомотива» и прервётся. Но уверенности в этом нет.

Я думаю, что игра получится результативной, с обоюдными шансами. «Обе забьют и тотал больше 2.5» за 2.1 — мой прогноз на этот матч», — приводит слова Генича «РБ Спорт».