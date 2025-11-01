Скидки
«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Владислава Радимова на матч РПЛ 1 ноября

«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Владислава Радимова на матч РПЛ 1 ноября
Комментарии

Известный в прошлом футболист, а ныне тренер Владислав Радимов дал прогноз на один из центральных матчей 14-го тура РПЛ «Зенит» — «Локомотив». Встреча пройдёт в Санкт-Петербурге 1 ноября и начнётся в 20:15 мск.

Ставка: будут голы в обоих таймах за 1.57.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив М
Москва
«Обе команды здорово идут в лидирующей группе, матч имеет колоссальное значение, но предсказать победителя в этой игре я не возьмусь. Знаю, что атакующая линия команд сильнее обороны другой, поэтому поставлю на голы в обоих таймах и индивидуальный тотал угловых «Локомотива» больше 3.5 за хороший коэффициент», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

Новости. Ставки
