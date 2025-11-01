Скидки
«Атлетико» — «Севилья»: прогноз Владислава Радимова на матч Примеры

Известный в прошлом футболист Владислав Радимов дал прогноз на матч Примеры «Атлетико» — «Севилья».

Ставка: 2:1, 3:1 или 4:1 за 3.60.

Испания — Примера . 11-й тур
01 ноября 2025, суббота. 18:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Севилья
Севилья
«Атлетико» просто машина, я видел матч с «Бетисом». Это очень классная команда, которая играет с высокой интенсивностью. «Севилья» точно не справится с таким «Атлетико», хоть и забивает в каждом матче. А «Атлетико» всё-таки допускает моменты у своих ворот.

Но впереди «Атлетико» выглядит как машина. Поэтому счёт будет 2:1, 3:1 или 4:1 — мне кажется, оптимально. «Атлетико» добивать не будет, но матч выиграет, при этом пропустив. Ещё и коэффициент высокий, мне это очень нравится.

Второе: гол «Атлетико» в каждом тайме. Потому что играет против «Севильи», и вероятность голов очень высока. И третья ставка: гол Альвареса. Он чудом не забил «Бетису», но постоянно на острие и имеет кучу моментов. А лучшего соперника для его гола, чем «Севилья», не придумать. Поэтому Альварес забьёт», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».

