«Динамо» Мх — «Крылья Советов»: прогноз Дмитрия Градиленко на матч чемпионата России

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» Мх — «Крылья Советов».

Ставка: ТМ 0.5 в первом тайме за 2.40.

«В первый день ноября в Каспийске пройдёт матч 14-го тура РПЛ, махачкалинское «Динамо» принимает самарские «Крылья Советов». Обе команды переживают далеко не лучшие времена. Хозяева одержали последнюю победу в РПЛ два месяца назад в 7-м туре, было обыграно московское «Динамо», а гости в 8-м туре обыграли «Сочи» дома 2:0. И после этих побед махачкалинцы три раза сыграли вничью и столько же — проиграли, а «КС» лишь раз сыграли вничью и все остальные матчи проиграли.

Эта информация для понимания того, что для обеих команд этот матч суперважный. Когда, если не сейчас, нужно побеждать. Небольшим фаворитом в этой игре являются хозяева. Шесть матчей прошло в Каспийске, и вот результаты: две победы, три ничьих и одно поражение при разнице забитых и пропущенных мячей — 4:4.

Один из вариантов для прогноза — это победа хозяев. А если немного рискнуть, то можно рассмотреть и точный счёт 1:0. Именно с таким счётом закончились два победных матча хозяев над «Ахматом» и московским «Динамо» в сезоне-2025/2026. Наверное, это тот случай, когда команду можно смело назвать домашней. Я, конечно, про махачкалинцев.

Также хорошо смотрится прогноз, связанный с забитыми мячами. Есть полная уверенность в том, что всё может решить один, ну, максимум два забитых мяча. Конечно же, я склоняюсь к победе хозяев, но всё может быть. Тотал меньше 2 — очень даже рабочий вариант. А я выберу вариант с большим коэффициентом — тотал первого тайма меньше 0.5. Если хозяева забьют, то точно не в первом тайме. Но выбор за вами, удачи!» — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».