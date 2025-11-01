Скидки
«Рубин» — «Динамо»: прогноз Семёна Зигаева на встречу РПЛ

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Рубин» — «Динамо».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.95.

«Рубин» в последнем туре группового этапа Кубка России вырвал в серии пенальти путёвку в плей-офф Пути регионов у «Ахмата». Теперь казанцам предстоит выездная игра в Туле против местного «Арсенала». Но случится это в конце ноября, а сейчас команде Рашида Рахимова надо сосредоточиться на РПЛ, где в последнее время дела идут так себе. В пяти последних турах «Рубин» победил лишь раз, да и то минимально, благодаря голу с пенальти.

Московское «Динамо» на прошлой неделе без видимых проблем вышло в плей-офф Пути РПЛ Кубка России. Для этого в заключительном туре группового этапа бело-голубым надо было дома обыграть «Крылья Советов». Команда Валерия Карпина отправила четыре безответных мяча в ворота самарцев, и теперь её ждёт двухматчевое противостояние с «Зенитом». Но надо исправлять ситуацию в чемпионате, тут «Динамо» не побеждает уже месяц, набрав за это время одно очко в домашней игре с «Ахматом», да и то сравняв счёт в концовке.

Обе команды в последнее время в РПЛ выглядят неплохо, но пополнять очковый баланс получается с большим трудом. Встреча пройдёт в Татарстане, а дома «Рубин» в этом сезоне не забил лишь раз. «Динамо» в атаке действует хорошо, но и пропускает регулярно», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

