«Зенит» — «Локомотив»: 3 фрибета по 500 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч РПЛ

«Зенит» — «Локомотив»

1 ноября «Зенит» примет «Локомотив» в рамках 14-го тура чемпионата России. Стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в 20:15 мск. У всех новых клиентов БЕТСИТИ есть возможность получить три фрибета по 500 рублей. Для этого необходимо:

Футболисты хозяев находятся в отличной форме. Петербургский коллектив не знает поражений на протяжении 14 подряд официальных матчей. В последний раз команда Сергея Семака уступила в августе, проиграв «Ахмату» (0:1). Также питерцы стали единственным клубом группового этапа Кубка России, выигравшим все шесть встреч.

Однако у «Локомотива» тоже есть свои козыри. Подопечные Михаила Галактионова — единственная команда текущего розыгрыша Премьер-Лиги, не потерпевшая ни одного поражения. Железнодорожники также пробились в плей-офф Пути РПЛ Кубка России. В прошлом туре РПЛ красно-зелёные оступились и не сумели одолеть «Акрон» на выезде (1:1).

Грядущее противостояние станет дуэлью Максима Глушенкова и Алексея Батракова. Полузащитник «Локомотива» возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата России, записав на свой счёт 10 голов. А в активе хавбека сине-бело-голубых шесть мячей. В прошлом сезоне РПЛ соперники провели два очных матча, завершившихся с одинаковым счётом 1:1.

После 13 туров «Зенит» набрал 26 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Локомотив» идёт на второй строчке и опережает соперника на одно очко.

