Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Зенит» — «Локомотив»: 3 фрибета по 500 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч РПЛ

«Зенит» — «Локомотив»: 3 фрибета по 500 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч РПЛ
Аудио-версия:
Комментарии

1 ноября «Зенит» примет «Локомотив» в рамках 14-го тура чемпионата России. Стартовый свисток на «Газпром Арене» прозвучит в 20:15 мск. У всех новых клиентов БЕТСИТИ есть возможность получить три фрибета по 500 рублей. Для этого необходимо:

1. Пройти полную идентификацию за 30 дней после регистрации

2. Получить фрибет и 3 попытки на отыгрыш и поставить бонус ординаром кф до 3.00

Футболисты хозяев находятся в отличной форме. Петербургский коллектив не знает поражений на протяжении 14 подряд официальных матчей. В последний раз команда Сергея Семака уступила в августе, проиграв «Ахмату» (0:1). Также питерцы стали единственным клубом группового этапа Кубка России, выигравшим все шесть встреч.

Однако у «Локомотива» тоже есть свои козыри. Подопечные Михаила Галактионова — единственная команда текущего розыгрыша Премьер-Лиги, не потерпевшая ни одного поражения. Железнодорожники также пробились в плей-офф Пути РПЛ Кубка России. В прошлом туре РПЛ красно-зелёные оступились и не сумели одолеть «Акрон» на выезде (1:1).

Грядущее противостояние станет дуэлью Максима Глушенкова и Алексея Батракова. Полузащитник «Локомотива» возглавляет бомбардирскую гонку чемпионата России, записав на свой счёт 10 голов. А в активе хавбека сине-бело-голубых шесть мячей. В прошлом сезоне РПЛ соперники провели два очных матча, завершившихся с одинаковым счётом 1:1.

После 13 туров «Зенит» набрал 26 очков и занимает четвёртое место в турнирной таблице. «Локомотив» идёт на второй строчке и опережает соперника на одно очко.

Регистрируйся в БЕТСИТИ и получи фрибет до 1500 рублей за первую ставку!

Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ ОСНОВАННЫХ НА РИСКЕ ИГР, ПАРИ, О ПРАВИЛАХ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ, О ПРИЗОВОМ ФОНДЕ ТАКИХ ИГР, ПАРИ, О КОЛИЧЕСТВЕ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ, О СРОКАХ, МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ УКАЗАНА НА САЙТЕ BETCITY.RU. СРОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МОМЕНТОМ НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЙ ПО ЗАКЛЮЧЁННОМУ ПАРИ. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ПРОИСХОДИТ ВО ВРЕМЯ СОБЫТИЙ.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android