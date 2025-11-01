Скидки
«Зенит» — «Локомотив»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата России

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Зенит» — «Локомотив».

Ставка: победа «Зенита» за 1.55.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив М
Москва
«Петербургский клуб нашёл свой ритм, преодолев турбулентность. Девять матчей без поражений, уверенная серия против грандов — 2:2 со «Спартаком», 2:0 с «Краснодаром», 2:1 с «Динамо». Команда Семака умеет настраиваться на важные встречи. В начале сезона были трудности, но сейчас сине-бело-голубые — вторые по xG и лучшие по xGA, возвращаются к полноценной боеспособности. Особо заметен Густаво Мантуан, забивающий на протяжении трёх матчей подряд.

Железнодорожники Галактионова словно на качелях: два ярких дерби — победа и поражение, затем ничья с «Акроном». Хотя команда не проиграла в чемпионате, шесть ничьих указывают на нестабильность. За 13 матчей пропущено 17 мячей — худший показатель среди топ-5. Без мексиканского защитника Сесара Монтеса, перебравшего карточки, и лидера обороны, гости столкнутся с серьёзными проблемами против мощного «Зенита».

«Локомотив» потерял баланс, агрессивен, создаёт много, но уязвим. За 13 туров никто не наказал их оборону, хотя «Зенит» умеет нейтрализовать их сильные стороны. Потеря Монтеса осложняет игру гостей. Можно взять победу хозяев», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

