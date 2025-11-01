«Зенит» — «Локомотив»: ставка Романа Павлюченко на игру РПЛ 1 ноября

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Локомотив».

Ставка: победа «Зенита» за 1.56.

«Хорошая игра, настоящая борьба за шесть очков. И «Зенит», и «Локомотив» в этом сезоне хотят быть наверху и побороться за чемпионство. Сейчас они выглядят примерно равными, «Локомотив» на ходу, много забивает, у них если игра идёт — команда выглядит очень мощно, уверенно, чувствуется, что футболисты верят в себя.

Но в Питере всегда тяжело — домашняя арена, поддержка, «Зенит» понимает, что если в таких матчах не брать три очка, то потом будет тяжелее догонять. Да, сезон длинный, но есть вот такие встречи, где надо брать три очка и нельзя отпускать соперника. Думаю, «Зенит» с первых минут возьмёт мяч, будет играть первым номером, контролировать темп и держать игру под контролем. «Локомотив» опасен на быстрых атаках — есть кому убежать, Воробьёв забивает, Батраков забивает, они бегут, нагнетают и этим могут наказать. Но «Зенит» — команда опытная. Думаю, что подопечные Семака справятся — перекроют зоны и не дадут шансов на быстрые контратаки.

Ожидаю аккуратный футбол без большого количества голов. Обе команды умеют обороняться, у обеих порядок в защите, никто не будет рисковать лишний раз. Скорее всего, игра будет до первого гола. «Зенит» забьёт первым, а потом просто закроется и спокойно доведёт игру до победы. Так что «Зенит» минимально победит, что-то типа 1:0, но по делу — дома такие матчи они должны выигрывать», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».