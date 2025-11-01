Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Дмитрия Губерниева на встречу РПЛ в Санкт-Петербурге

«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Дмитрия Губерниева на встречу РПЛ в Санкт-Петербурге
Аудио-версия:
Комментарии

Телеведущий Дмитрий Губерниев дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 5.90.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
01 ноября 2025, суббота. 20:15 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Не начался
Локомотив М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Зенит» против «Локомотива» — матч, имеющий серьёзный вес. Петербуржцы потеряли ту лёгкость, с которой брали много чемпионств подряд. Их игра стала вязкой, многое держится на индивидуальных решениях. Домашняя арена по-прежнему даёт импульс, но прежней уверенности в действиях «Зенита» стало меньше.

«Локомотив» сейчас выглядит цельно и едет в Петербург с чётким планом. Команда Михаила Михайловича Галактионова набрала отличный ход — уже 13 матчей без поражений. Это не случайность. Атакующая линия в порядке, а теперь уже знаменитый четырёхугольник в центре поля во главе с Батраковым выглядит очень грозно. Внутри коллектива чувствуется уверенность, и это даёт основание играть без оглядки даже против топ-команд РПЛ.

«Зенит» сейчас легко может допустить осечку, даже там, где её не ждут. А «Локомотив» очень хорош. Если железнодорожники избегут ошибок в обороне и не позволят сопернику разгуляться, то на «Газпром Арене» всё может сложиться не в пользу хозяев. Верю в победу красно-зелёных», — приводит слова Губерниева «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Война за трон РПЛ: «Зенит» проверит амбиции «Локомотива»
Война за трон РПЛ: «Зенит» проверит амбиции «Локомотива»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android