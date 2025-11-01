«Зенит» — «Локомотив»: прогноз Дмитрия Губерниева на встречу РПЛ в Санкт-Петербурге

Телеведущий Дмитрий Губерниев дал прогноз на матч РПЛ «Зенит» — «Локомотив».

Ставка: победа «Локомотива» за 5.90.

«Зенит» против «Локомотива» — матч, имеющий серьёзный вес. Петербуржцы потеряли ту лёгкость, с которой брали много чемпионств подряд. Их игра стала вязкой, многое держится на индивидуальных решениях. Домашняя арена по-прежнему даёт импульс, но прежней уверенности в действиях «Зенита» стало меньше.

«Локомотив» сейчас выглядит цельно и едет в Петербург с чётким планом. Команда Михаила Михайловича Галактионова набрала отличный ход — уже 13 матчей без поражений. Это не случайность. Атакующая линия в порядке, а теперь уже знаменитый четырёхугольник в центре поля во главе с Батраковым выглядит очень грозно. Внутри коллектива чувствуется уверенность, и это даёт основание играть без оглядки даже против топ-команд РПЛ.

«Зенит» сейчас легко может допустить осечку, даже там, где её не ждут. А «Локомотив» очень хорош. Если железнодорожники избегут ошибок в обороне и не позволят сопернику разгуляться, то на «Газпром Арене» всё может сложиться не в пользу хозяев. Верю в победу красно-зелёных», — приводит слова Губерниева «Ставка ТВ».