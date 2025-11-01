«Атлетико» — «Севилья»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата Испании

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Атлетико» — «Севилья».

Ставка: обе забьют за 1.95.

«Хулиан Альварес переживал болезненную ноту после разгрома «канониров», однако Симеоне смог его успокоить. После внутренней кризисной ситуации и эмоций футболисты вновь нашли свою силу, продемонстрировав мощь на домашней арене. Победа над «Бетисом» (2:0) подчёркивает их статус грандов Ла Лиги, особенно в родных стенах, где команда одержала пять побед в шести матчах, забив за этот период 17 мячей. Такой атакующий настрой и стабильность делают хозяев грозным соперником на каждом этапе сезона.

«Нервионцы» пока ощущаются сырой командой, у которой лишь намечаются перспективы. У Матиаса Алмейды явно есть идея с атакующим стилем, но слабость в обороне проявляется по разнице голов — 17 забитых и 16 пропущенных. Впрочем, на выезде у красно-белых показатели лучше: за пять матчей в гостях они набрали девять очков, в то время как «Атлетико» — всего шесть при аналогичном числе игр. Это говорит о потенциале команды, которая, несмотря на текущие недочёты, способна конкурировать на таком уровне.

Вера в гол «Севильи», которая забивала в каждом выезде. «Атлетико» дома атакует, а Облак не так безупречен. В итоге — обе забьют», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».