Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Атлетико» — «Севилья»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата Испании

«Атлетико» — «Севилья»: ставка Игоря Семшова на игру чемпионата Испании
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч испанской Примеры «Атлетико» — «Севилья».

Ставка: обе забьют за 1.95.

Испания — Примера . 11-й тур
01 ноября 2025, суббота. 18:15 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Севилья
Севилья
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Хулиан Альварес переживал болезненную ноту после разгрома «канониров», однако Симеоне смог его успокоить. После внутренней кризисной ситуации и эмоций футболисты вновь нашли свою силу, продемонстрировав мощь на домашней арене. Победа над «Бетисом» (2:0) подчёркивает их статус грандов Ла Лиги, особенно в родных стенах, где команда одержала пять побед в шести матчах, забив за этот период 17 мячей. Такой атакующий настрой и стабильность делают хозяев грозным соперником на каждом этапе сезона.

«Нервионцы» пока ощущаются сырой командой, у которой лишь намечаются перспективы. У Матиаса Алмейды явно есть идея с атакующим стилем, но слабость в обороне проявляется по разнице голов — 17 забитых и 16 пропущенных. Впрочем, на выезде у красно-белых показатели лучше: за пять матчей в гостях они набрали девять очков, в то время как «Атлетико» — всего шесть при аналогичном числе игр. Это говорит о потенциале команды, которая, несмотря на текущие недочёты, способна конкурировать на таком уровне.

Вера в гол «Севильи», которая забивала в каждом выезде. «Атлетико» дома атакует, а Облак не так безупречен. В итоге — обе забьют», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

Материалы по теме
«Реал» после «эль класико», а «ПСЖ» подводит конкурент Сафонова: экспресс на футбол
«Реал» после «эль класико», а «ПСЖ» подводит конкурент Сафонова: экспресс на футбол
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android