«Тоттенхэм» — «Челси»: ставка Игоря Семшова на игру АПЛ

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч английской Премьер-лиги «Тоттенхэм» — «Челси».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.70.

«Наставник хозяев Томас Франк — приверженец грамотной обороны и быстрой изящной контратаки. «Шпоры» стремятся в топ-4, уже показывают стабильность — семь пропущенных за девять матчей. Стиль рискованный: против команд, не отдающих мяч, возникают сложности — «Вилла», «Ньюкасл». Но команды, сыгравшие первым номером, — «Эвертон», «Лидс», «Манчестер Сити»— были наказаны. Будет интересно понаблюдать за Мики ван де Веном, который пропустил прошлый матч в чемпионате. Без него оборона была слишком уязвима.

«Челси» — игровой домик из картона. Побеждают, но впечатление двусмысленное. За шесть матчей лишь «Аякс» и «Вулверхэмптон» (в Кубке) чуть не сделали неприятности, ведя по ходу. Недавнее поражение от «Сандерленда» — яркое тому подтверждение. По xG они были опаснее — 1.31 против 0.90. Фундамент непрочный, а стабильность под вопросом.

Обе команды атакуют, по 17 голов — лучший показатель лиги. В последних обеих матчах — минимум по три гола. Рекомендую взять тотал больше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».