«Реал» Мадрид — «Валенсия»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Испании

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Примеры «Реал» Мадрид — «Валенсия».

Ставка: победа «Реала» с форой (-1.5) за 1.56.

«Реал» — «Валенсия», интересный матч. Начнём с того, что «Реал» есть «Реал», в каком бы состоянии он ни был. А сейчас состояние отличное: и в Лиге чемпионов, и в Ла Лиге команда идёт уверенно, «Барселону» обыграли без вопросов. Плюс Мбаппе в прекрасной форме. Многие его критиковали, но, как я говорил, критикуют в основном те, кто не совсем понимает футбол. Мбаппе — один из лучших, а может, и лучший нападающий. Он это подтверждает — скорость, решения, уверенность, всё видно. И рядом есть Винисиус и Беллингем — серьёзный костяк, команда сбалансирована, и это ощущается, когда они включаются на полную. Конечно, преимущество в этом матче будет у «Реала», тем более они играют дома. «Сантьяго Бернабеу» — это не просто стадион, там своя энергетика, соперникам всегда тяжело.

«Валенсия» в последние годы болтается непонятно как: то плохо, то ужасно, то немного лучше. В этом сезоне вроде встрепенулись, идут ниже середины таблицы, но хотя бы не в самом хвосте. Клуб с такой историей должен быть выше, но там постоянные перемены, молодёжь, нестабильность, и это сказывается. Такое бывает, не всегда всё ровно, особенно в периоды перестроения команды.

Так что, прогноз простой: «Реал» должен выигрывать, причём уверенно, минимум в два мяча. Вижу либо 2:0, либо 3:1 — «Валенсия» может зацепить моментик, но по уровню и игре преимущество очевидное у «Королевского клуба», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».