«Балтика» — «Ахмат»: прогноз букмекеров на матч в Калининграде

2 ноября «Ростех Арена» в Калининграде примет матч 14-го тура РПЛ «Балтика» — «Ахмат». Стартовый свисток запланирован на 17:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить фаворита. Сделать ставку на победу «Балтики» предлагается с коэффициентом 2.70, что приблизительно составляет 37% вероятности.

Ничья идёт за 3.10, а победа «Ахмата» оценивается в 2.80. Шансы примерно равны.

Вместе с тем аналитики сомневаются, что будет результативный футбол. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 1.55, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 2.45.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.99. Самый вероятный счёт — 1:1 (6.50).