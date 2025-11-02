«Балтика» — «Ахмат»: прогноз на матч 2 ноября

Прогноз на матч РПЛ «Балтика» — «Ахмат» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: «Балтика» не проиграет + тотал меньше 2.5 гола за 2.10.

Интересная деталь для прогноза — бригада судей. Главный арбитр встречи — Иван Абросимов. В нынешнем сезоне он поднял собственную планку «горчичников» и выдаёт их чаще обычного. При равной борьбе и дефиците опорников у хозяев цена каждой жёлтой карточки вырастет.

А «Ахмат» будет весьма эмоционален после последнего тура, где проиграл и пропустил четыре мяча. Так что контроль своих нервов тоже может решить исход.

Прогнозировать при таких раскладах можно, что «Балтика» не проиграет. При этом сценарий может получиться достаточно низовой. Домашнее преимущество и сила впереди (форма Хиля) компенсируют потери, а «Ахмат» после 2:4 вряд ли побежит вразнос. Ждём плотной игры с одним-двумя голами. Возможно, решающими станут подача со штрафного и игра на втором этаже во втором тайме.