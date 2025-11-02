Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Балтика» — «Ахмат»: прогноз на матч 2 ноября

«Балтика» — «Ахмат»: прогноз на матч 2 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

Прогноз на матч РПЛ «Балтика» — «Ахмат» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: «Балтика» не проиграет + тотал меньше 2.5 гола за 2.10.

Материалы по теме
Претендентов четверо, фаворит — «Зенит». Кто станет чемпионом РПЛ?
Претендентов четверо, фаворит — «Зенит». Кто станет чемпионом РПЛ?

Интересная деталь для прогноза — бригада судей. Главный арбитр встречи — Иван Абросимов. В нынешнем сезоне он поднял собственную планку «горчичников» и выдаёт их чаще обычного. При равной борьбе и дефиците опорников у хозяев цена каждой жёлтой карточки вырастет.

А «Ахмат» будет весьма эмоционален после последнего тура, где проиграл и пропустил четыре мяча. Так что контроль своих нервов тоже может решить исход.

Прогнозировать при таких раскладах можно, что «Балтика» не проиграет. При этом сценарий может получиться достаточно низовой. Домашнее преимущество и сила впереди (форма Хиля) компенсируют потери, а «Ахмат» после 2:4 вряд ли побежит вразнос. Ждём плотной игры с одним-двумя голами. Возможно, решающими станут подача со штрафного и игра на втором этаже во втором тайме.

Материалы по теме
«Манчестер Сити» — «Борнмут». Пора взяться за дело
«Манчестер Сити» — «Борнмут». Пора взяться за дело
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android