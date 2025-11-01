Скидки
Спортивные федерации попросили Мишустина смягчить налоговые инициативы по букмекерам

Главы российских спортивных федераций направили письмо на имя премьер-министра страны Михаила Мишустина, в котором выразили озабоченность планируемым ростом налоговой нагрузки на букмекеров, сообщает «Интерфакс».

Федерации опасаются, что резкое ужесточение налоговой политики чревато сокращением инвестиций в массовый и детско-юношеский спорт. Введение нового налога в 5% от суммы ставок и повышение налога на прибыль до 25% приведут к резкому росту издержек легальных операторов, говорится в письме.

Документ подписали главы 16 федераций, в их числе Александр Дюков, Владислав Третьяк, Андрей Кириленко, Дмитрий Мазепин, Сергей Шишкарёв.

Сейчас доля букмекеров в бюджетах спортивных организаций варьируется от 10% до 80%. Общий объём прямых контрактов букмекерских компаний с федерациями превышает 50 млрд рублей в год.

Авторы письма просят Мишустина при рассмотрении Госдумой законопроекта во втором чтении учесть необходимость сохранения действующего механизма целевых отчислений и стабильного финансирования детско-юношеского спорта.

