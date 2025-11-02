«Оренбург» — «Сочи»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Сочи».

Ставка: обе забьют за 1.72.

«Оренбург» сыграет свой первый домашний матч под руководством Ильдара Ахметзянова. До этого были три выездные игры — две в чемпионате, одна в Кубке. Вот, наконец, домашний матч для нового тренера. И «Оренбург» после поражений от «Зенита» в Кубке и от «Спартака» в чемпионате, плюс был ничейный результат в Самаре. Сыграют дома против «Сочи», который, наконец, первую гостевую победу одержал. И это произошло в прошлом туре в Грозном. Мало кто ожидал, что «Сочи» так может сыграть, а вот они здорово выстроились, здорово подготовились к матчу и свои моменты реализовали.

Но «Оренбург» играет дома. И вот это требование постоянно играть вперёд, вперёд, вперёд у Ильдара Ахметзянова в домашней игре будет особенно ощущаться. Плюс суперэмоции, плюс расположение команд в турнирной таблице заставит «Оренбург» играть чуть наглее, агрессивнее впереди.

Я думаю, что голы здесь должны быть. У «Сочи» наконец-то проснулась группа атаки. Игнатов, 2 года не забивавший, отметился дублем. Поэтому этот матч, как мне кажется, должен получиться результативным. «Обе забьют» за 1,72», — приводит слова Генича «РБ Спорт».