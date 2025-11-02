«Оренбург» — «Сочи»: прогноз Михаила Моссаковского на матч 14-го тура РПЛ

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Сочи».

Ставка: «Оренбург» не проиграет и ТМ 3.5 за 1.76.

«Это первая домашняя игра Ильдара Ахметзянова. Вроде бы команда уже проводит четвёртую игру при новом главном тренере, но первые три матча были на выезде. И да, они получились абсолютно разными. Кубковая игра против «Зенита» вообще за скобками — во-первых, это «Зенит», во-вторых, ротация в составе, и в-третьих, там было удаление уже на первых минутах у «Оренбурга».

А вот игры в чемпионате вышли действительно разными по содержанию: более открытая встреча в Самаре — пусть без большого количества опасных моментов, но с достаточным числом возможностей и ударов в створ. И совсем другой матч в Москве. Понятно, что «Спартак» не был сверхизобретательным в атаке, но нужно отдать должное «Оренбургу», который классно оборонялся. Да, проиграл, но показал отличный оборонительный футбол. И обратите внимание — всего два удара в створ на двоих, один у гостей и один у хозяев. Феерически низкий показатель, и во многом вопросы именно к состоянию атаки «Спартака», хотя оборону «Оренбурга» тоже отметим.

Что касается «Сочи», уверен, что в нынешнем состоянии команда не будет выдавать на постоянной основе матчи, подобные тому, что получился в Грозном. Там действительно нужно отдать должное сочинцам, но и случай вмешался: вспомните, как развивались события в первом тайме. И я не уверен, что сейчас «Сочи» способен регулярно штамповать такие яркие победы. В игре в Оренбурге, думаю, картина будет совсем иной — гораздо более закрытой.

На этом этапе Ильдар Ахметзянов будет играть осторожно, понимая слабости своей команды и ограниченный ресурс. Поэтому жду достаточно закрытый футбол. Наверное, я бы поостерёгся лезть в дополнительную статистику. Классический тотал меньше 2.5 оценивается хорошо, но есть ощущение, что где-то на этой отметке и будет проходить грань. А если взять тотал чуть повыше (3.5) и добавить опцию результата, например, что «Оренбург» не проиграет, то как раз здесь можно поискать интересный вариант. Именно это и предлагаю рассмотреть», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».