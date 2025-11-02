«Балтика» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Калининграде

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Балтика» — «Ахмат».

Ставка: «Ахмат» не проиграет и ТБ 1.5 за 2.17.

«В Калининграде в 14-м туре РПЛ «Балтика» будет принимать грозненский «Ахмат». Было бы любопытное противостояние Талалаева против Черчесова. Но Андрей Викторович Талалаев дисквалифицирован на эту игру, как и ещё 4 игрока основного состава. Это и Илья Петров, и Гассама, и тот же Титков. Ну, в общем, проблем у «Балтики» кадровых предостаточно перед этим матчем, но структура игры не меняется, системность у «Балтики» присутствует. Посмотрим, как скажется отсутствие Талалаева на кромке поля. Мы знаем, что он иногда пробовал вариант — сидеть на трибуне, оттуда руководить командой, а от бровки уже во втором тайме. Здесь придется посидеть весь матч, наблюдая за тем, как управлять от кромки будут ассистенты, сын главного тренера и Юрий Нагайцев.

«Балтика» играет дома. Посмотрим, как «Ахмат» отреагирует на неудачи. Наверняка Черчесов какие-то правильные, нужные слова найдёт в раздевалке после матча с «Сочи», который был в понедельник, до этой игры. Может быть, сам Станислав Саламович признает, что отсутствие в той игре Лечи и Самородова с первых минут тоже повлияло на конечный итог.

Мне кажется, «Ахмат» не должен 2 тура подряд проиграть. Считаю, что «Ахмат» не проиграет, и, учитывая кадровые проблемы, кадровые перестановки в «Балтике», кажется, что голы в этом матче быть должны. Мой прогноз — «Ахмат» не проиграет и тотал больше 1,5» за 2,17», — приводит слова Генича «РБ Спорт».