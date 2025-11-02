«Балтика» — «Ахмат»: прогноз Дмитрия Градиленко на игру РПЛ

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч РПЛ «Балтика» — «Ахмат».

Ставка: победа «Ахмата» по угловым с форой (+1) за 2.04.

«Балтика» продолжает радовать своих болельщиков не только результатами, но и качеством футбола. Имея состав намного дешевле, я про стоимость игроков, чем у «Спартака», московского «Динамо», «Рубина» и, наверное, отнесу к этому списку и «Ахмат», калининградцы пятые в таблице — 23 очка и, внимание, у команды лучший в лиге показатель в графе пропущенных голов, их всего шесть. В трёх последних матчах РПЛ у хозяев две победы, ничья и ни одного пропущенного мяча.

«Ахмат» при Черчесове, как я и предполагал, потерпел первое поражение в чемпионате в 11-м туре, проиграв на выезде чемпиону. После этого была огненная игра в Москве против московского «Динамо», но победу удержать не удалось, пропустили в компенсированное время, итог 2:2. А в 13-м туре случилось болезненное поражение от «Сочи» со счётом 2:4. Между матчами чемпионата прошла и пара игр на Кубок, где тоже не было побед.

Но есть один очень важный момент! Этот матч пропускают четыре основных игрока «Балтики»: Бевеев, Гассама, Илья Петров и Титков. Поэтому сразу можно предложить несколько вариантов для прогноза — фора «Ахмата» (0), тотал меньше 2 и даже точный счёт 0:0. Вспоминаю два сентябрьских матча в Калининграде против «Ростова» и «Зенита» — оба закончились со счётом 0:0.

А я выберу фору «Ахмата» по угловым (+1). Для меня это оптимальный вариант. Посмотрите на статистику последних шести игр каждой из команд по угловым. "«Балтика»: с «Пари НН» — 2, с «Рубином» — 3, с махачкалинским «Динамо» — 5, с ЦСКА — 3, с «Ростовом» — 1 и с «Зенитом» — 1. «Ахмат»: с «Сочи» — 7, с московским «Динамо» — 8, с «Краснодаром» — 5, с «Акроном» — 6, с «Пари НН» — 5 и с «Локо» — 5. Но выбор, как всегда, за вами, удачи!», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».