«Балтика» — «Ахмат»: прогноз Семёна Зигаева на матч чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч РПЛ «Балтика» — «Ахмат».

Ставка: ничья за 3.20.

«Первый круг уже почти подошёл к концу, а «Балтика» продолжает идти в группе лидеров. Могла быть и повыше, если бы в прошлом туре калининградцы неожиданно не потеряли очки в матче против «Пари НН». В той встрече команда Андрея Талалаева выглядела блекло, и возможно, это был худший матч в нынешнем розыгрыше чемпионата России для «Балтики». Итоговые 0:0 оставили калининградцев на пятой строчке.

«Ахмат» недавно завершил участие в Кубке России, в заключительном туре группового этапа команда Черчесова играла в Казани, и в серии пенальти сильнее оказался «Рубин», он и вышел дальше в Путь регионов. «Ахмат» же теперь выступает только в РПЛ, и на этой неделе команда Черчесова принимала дома аутсайдера «Сочи». Уже к перерыву команда Игоря Осинькина вела 2:0, во втором тайме «Ахмат» встрепенулся, забил, но вновь пропустил дважды. От разгромного поражения грозненцев спас Самородов, забив в компенсированное время.

«Ахмат» последний раз побеждал 27 сентября, но это было дома, а в гостях команда Черчесова не выигрывала с середины того же месяца. «Балтика» последние полтора месяца нестабильна, то пару матчей не может победить, затем выдаёт победную серию, а сейчас вновь две игры без побед. Обе команды хуже играют первым номером, а вот контратаки используют грамотно, но выбрать победителя мне здесь трудно», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».