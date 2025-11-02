Фрибет до 1500 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч «Краснодар» — «Спартак»

Краснодарцы не знают неудач дольше месяца. В последний раз они проиграли «Зениту» в РПЛ (0:2) 21 сентября. Однако затем подопечные Мурада Мусаева разошлись миром с «Ростовом» (0:0), по пенальти в Кубке России одолели московское «Динамо». А потом оказались сильнее соперников в четырёх поединках кряду. Отметим, что «быки» не пропускают шесть поединков подряд.

«Спартак» тоже постепенно набирает ход. В 15 последних официальных матчах в основное время красно-белые уступили только трижды. 5 октября коллектив Деяна Станковича проиграл ЦСКА в дерби. Затем команда реабилитировалась, сыграв вничью (1:1) с «Ростовом» в РПЛ, одолев (3:1) махачкалинское «Динамо» в Кубке и оказавшись сильнее (1:0) «Оренбурга» в чемпионате.

В поединке против краснодарцев может не сыграть защитник Руслан Литвинов, испытывающий болевые ощущения с приводящей мышцей. Точно не поможет гостям Срджан Бабич, у которого диагностирован разрыв передней крестообразной связки.

По итогам 13 туров «Краснодар» единолично лидирует в турнирной таблице Премьер-Лиги, набрав 29 очков. «Спартак» отстаёт от соперника на семь баллов и занимает шестое место. В прошлом сезоне РПЛ команды встречались дважды и обменялись гостевыми победами с одинаковым счётом 3:0.

