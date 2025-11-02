Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Фрибет до 1500 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч «Краснодар» — «Спартак»

Фрибет до 1500 рублей от БЕТСИТИ за ставку на матч «Краснодар» — «Спартак»
Аудио-версия:
Комментарии

2 ноября «Краснодар» примет «Спартак» в 14-м туре Премьер-Лиги. Встреча на «Ozon Арене» стартует в 19:30 мск. Пока соперники выявляют сильнейшего, все новые клиенты БЕТСИТИ могут забрать фрибет до 1500 рублей, выполнив два простых шага:

1. Пройти полную идентификацию за 30 дней после регистрации

2. Получить фрибет и 3 попытки на отыгрыш и поставить бонус ординаром кф до 3.00

Краснодарцы не знают неудач дольше месяца. В последний раз они проиграли «Зениту» в РПЛ (0:2) 21 сентября. Однако затем подопечные Мурада Мусаева разошлись миром с «Ростовом» (0:0), по пенальти в Кубке России одолели московское «Динамо». А потом оказались сильнее соперников в четырёх поединках кряду. Отметим, что «быки» не пропускают шесть поединков подряд.

«Спартак» тоже постепенно набирает ход. В 15 последних официальных матчах в основное время красно-белые уступили только трижды. 5 октября коллектив Деяна Станковича проиграл ЦСКА в дерби. Затем команда реабилитировалась, сыграв вничью (1:1) с «Ростовом» в РПЛ, одолев (3:1) махачкалинское «Динамо» в Кубке и оказавшись сильнее (1:0) «Оренбурга» в чемпионате.

В поединке против краснодарцев может не сыграть защитник Руслан Литвинов, испытывающий болевые ощущения с приводящей мышцей. Точно не поможет гостям Срджан Бабич, у которого диагностирован разрыв передней крестообразной связки.

По итогам 13 туров «Краснодар» единолично лидирует в турнирной таблице Премьер-Лиги, набрав 29 очков. «Спартак» отстаёт от соперника на семь баллов и занимает шестое место. В прошлом сезоне РПЛ команды встречались дважды и обменялись гостевыми победами с одинаковым счётом 3:0.

Регистрируйся в БЕТСИТИ и получи фрибет до 1500 рублей за первую ставку!

Реклама. 18+. ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ ОСНОВАННЫХ НА РИСКЕ ИГР, ПАРИ, О ПРАВИЛАХ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ, О ПРИЗОВОМ ФОНДЕ ТАКИХ ИГР, ПАРИ, О КОЛИЧЕСТВЕ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ, О СРОКАХ, МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ УКАЗАНА НА САЙТЕ BETCITY.RU. СРОК ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВЫИГРЫШЕЙ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ МОМЕНТОМ НАСТУПЛЕНИЯ СОБЫТИЙ ПО ЗАКЛЮЧЁННОМУ ПАРИ. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ПРОИСХОДИТ ВО ВРЕМЯ СОБЫТИЙ.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android