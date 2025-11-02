«Краснодар» — «Спартак»: прогноз Константина Генича на игру 14-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Спартак».

Ставка: «Краснодар» не проиграет и тотал меньше 3.5 за 1.85.

«Спартак» в прошлом сезоне в Краснодаре выиграл уверенно со счётом 3:0. Это попало в прошлогоднюю прекрасную серию Деяна Станковича, когда «Спартак» одержал семь побед подряд. Всё началось с 13-го тура для «Спартака». Как раз в прошлом 13-м туре уже нынешнего чемпионата кое-как победили «Оренбург». Станкович сказал, что команде не хватало энергии, мол, она будет в Краснодаре. «Спартак» дико нестабилен, дико непредсказуем. Предугадать тактику и план на эту игру Станковича будет очень сложно. Не исключено, что «Спартак» сыграет в три защитника с расчётом на контратаки, а кто-то думает, что красно-белые сыграют с традиционной схемой 4-3-3. Варианты разные имеются.

«Краснодар» – удивительно стабильная команда, практически катком по всем проходится, несколько матчей сыграл «на ноль». «Краснодар» постарается взять реванш за прошлогоднее поражение.

Мне кажется, вряд ли получится результативная игра. Предположу, что «Краснодар» не проиграет при тотале меньше 3.5», — приводит слова Генича «РБ Спорт».