«Краснодар» — «Спартак»: прогноз Эдуарда Мора на матч 14-го тура чемпионата России
Известный в прошлом футболист Эдуард Мор дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Спартак».

Ставка: обе забьют за 1.67.

«Краснодар» идёт на первом месте, «Спартак» – шестой.

После поражения от «Зенита» «Краснодар» четыре матча подряд не пропускает, одерживает победы. «Спартак» в последних играх выглядит бледно – поражение от ЦСКА, ничья против «Ростова» и вымученная победа над «Оренбургом». Кажется, что шансов у «Спартака» нет, «Краснодар» явный фаворит. Но давайте порассуждаем.

«Краснодар» потерпел два поражения в чемпионате, но оба домашних против сильных команд – «Зенита» и «Локомотива». В матчах с такими командами «Краснодар» испытывает проблемы.

«Спартак» самая непредсказуемая команда в плане результата, стартового состава и схемы. Тем не менее, матчи против «Краснодара» у «Спартака» получаются. Да, голы «Спартаку» сейчас даются с трудом, а «Краснодар» несколько матчей не пропускал, но, я думаю, что эта встреча должна быть исключением. «Спартак» вполне может преподнести сюрприз. Жду игру с большим количеством голов», — приводит слова Мора «РБ Спорт».

