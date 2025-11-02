Скидки
«Краснодар» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на встречу РПЛ 2 ноября

«Краснодар» — «Спартак»: прогноз Егора Титова на встречу РПЛ 2 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом футболист Егор Титов дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Спартак».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.95.

«Вопреки ожиданиям многих, я думаю, встреча будет достаточно осторожной. «Спартак» на такие матчи почти всегда выходит в 3 центральных защитника. Стабильной игры нет, поэтому рискованно против «Краснодара» начинать активно, лезть на него. Можно сразу получить контратаку, ну, или где-нибудь Кордобу оставят, он продавит и забьёт. А забить этому «Краснодару» чрезвычайно сложно. Поэтому ожидаю тактическую игру. Только гол её сможет расшевелить.

«Краснодар» дома не очень-то много и забивает. С «Рубином» всего раз, до этого с «Ахматом» 2:0 было, но там команда Мусаева очень хорошо реализовывала. «Зениту» проиграли, не забив. Я возьму здесь «тотал меньше 2,5». Понятно, что предсказывать матчи «Спартака» практически невозможно. Может случиться всякое. Одного решения Станковича достаточно, чтобы любые предсказания рассыпались. Но «Спартак» мне не понравился с «Оренбургом», очень мало создали. Посмотрим, как на Барко скажется ранняя замена.

На мой взгляд, матч будет напоминать игру «Краснодара» с «Зенитом». Хозяева начнут мощно. Но если не забьют быстрый гол, то игра надолго успокоится. Спартаковцы должны быть готовы к такому, нельзя проспать начало», — приводит слова Титова «РБ Спорт».

Комментарии
