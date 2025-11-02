Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Краснодар» — «Спартак»: ставка Дмитрия Губерниева на игру чемпионата России

«Краснодар» — «Спартак»: ставка Дмитрия Губерниева на игру чемпионата России
Аудио-версия:
Комментарии

Телеведущий Дмитрий Губерниев дал прогноз на матч «Краснодар» — «Спартак».

Ставка: победа «Краснодара» за 2.05.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«В воздухе чувствуется напряжение, это матч «Краснодара» и «Спартака». Чемпион России играет дома, где чувствует уверенность и действует первым номером. Команда Мурада Мусаева выглядит зрело: Сперцян дирижирует, Кордоба забивает и ассистирует, а Агкацев надёжно прикрывает тыл. Всё работает как отлаженный механизм.

«Спартак» по-прежнему ищет себя. Команда не может нащупать баланс между атакой и обороной, а постоянные перестановки и нестабильность только усиливают хаос. Да, отдельные вспышки есть, но системности в игре по-прежнему не хватает.

На фоне мощного и стабильного «Краснодара», находящегося во главе турнирной таблицы, красно-белые выглядят аутсайдером встречи. Если «Спартак» хочет бороться за чемпионство, в таких играх надо побеждать. Пока есть только желание, но нет системности и стабильности, поэтому ставлю на победу хозяев», — приводит слова Губерниева «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Задачка для лидера: «Краснодар» встретит сопротивление «Спартака»
Задачка для лидера: «Краснодар» встретит сопротивление «Спартака»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android