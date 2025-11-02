«Краснодар» — «Спартак»: ставка Дмитрия Губерниева на игру чемпионата России

Телеведущий Дмитрий Губерниев дал прогноз на матч «Краснодар» — «Спартак».

Ставка: победа «Краснодара» за 2.05.

«В воздухе чувствуется напряжение, это матч «Краснодара» и «Спартака». Чемпион России играет дома, где чувствует уверенность и действует первым номером. Команда Мурада Мусаева выглядит зрело: Сперцян дирижирует, Кордоба забивает и ассистирует, а Агкацев надёжно прикрывает тыл. Всё работает как отлаженный механизм.

«Спартак» по-прежнему ищет себя. Команда не может нащупать баланс между атакой и обороной, а постоянные перестановки и нестабильность только усиливают хаос. Да, отдельные вспышки есть, но системности в игре по-прежнему не хватает.

На фоне мощного и стабильного «Краснодара», находящегося во главе турнирной таблицы, красно-белые выглядят аутсайдером встречи. Если «Спартак» хочет бороться за чемпионство, в таких играх надо побеждать. Пока есть только желание, но нет системности и стабильности, поэтому ставлю на победу хозяев», — приводит слова Губерниева «Ставка ТВ».