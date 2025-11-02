«Краснодар» — «Спартак»: ставка Романа Гутцайта на встречу 14-го тура РПЛ

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Спартак».

Ставка: тотал «Краснодара» больше 1.5 за 2.03.

«Вывеска — супер. В Краснодаре всё должно быть потрясающе: и погода хорошая, и играющая команда Мурада Мусаева. А «Спартак» сейчас — это клуб-сюрприз. Давайте честно: берём последний тур, матч «Спартак»— «Оренбург». Красно-белые побеждают — хорошая новость, набирают три очка — тоже хорошая новость. Но если вы смотрели эту игру, едва ли могли получить полноценное удовольствие. Даже если вы болельщик красно-белых. Один удар в створ за матч с «Оренбургом», одним из главных аутсайдеров чемпионата нанёс «Спартак». И по содержанию игры я бы не сказал, что москвичи превосходили соперника, который борется за выживание. Такой вот «Спартак»непредсказуемый: может добиться результата, может забить, но системности сейчас у Деяна Станковича, будем откровенны, нет.

С другой стороны — «Краснодар». Да, была неудача с «Зенитом» дома, затем блеклая ничья в южном дерби с «Ростовом» 0:0. Но после этого — сплошные победы: и в чемпионате, и в Кубке, и одним составом, и другим. И у «Краснодара», как раз в отличие от «Спартака», есть игра, которая повторяется по качеству от матча к матчу. Даже в проигранной встрече с «Зенитом» краснодарцы, как по мне, превосходили соперника и создали достаточно моментов, чтобы как минимум не проиграть.

Поэтому, думаю, что в ближайшие выходные «Краснодар» будет на поле интереснее «Спартака» и забьёт минимум два мяча», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».