«Краснодар» — «Спартак»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата России 2 ноября

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Спартак».

Ставка: ничья за 3.62.

«Краснодар» — «Спартак»: интереснейший матч нашего чемпионата. Здесь думаю, бесполезно как-либо гадать, потому что красно-белых у нас все кому не лень хают, что всё-то не так делают. А один из немногих, кто их защищает, это я. Потому что у «Спартака» такая ситуация, как бы там ни говорили — команда есть, состав есть, в любом случае ребята могут играть и могут собраться. Да, есть провалы, что-то не получается, кто-то ошибается, но это футбол, такое бывает, просто так их списывать точно не надо.

Конечно, «Краснодар» играет дома. Это лидер, который сейчас в хорошем состоянии. Есть и поддержка, и уверенность, всё у них как надо. Но в прошлом чемпионате как раз таки «Спартак» краснодарцев обыграл. Думаю, что и сейчас может быть что-то похожее. Такие матчи, они на эмоциях — там и характер, и желание доказать, и принципиальность. «Краснодар» дома силён, это понятно, но и «Спартак» в таких встречах умеет цепляться и показывать вся свою мощь.

Рискнул бы поставить на ничью, счёт может быть близким к 2:2. У «Спартака» все шансы не проиграть «Краснодару», потому что у команды есть игроки, которые могут выйти и решить момент. Так что, скорее всего, будет ничья — боевой матч, где обе команды будут стараться, никто просто так не отдаст игру», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».