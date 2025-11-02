Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Краснодар» — «Спартак»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата России 2 ноября

«Краснодар» — «Спартак»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата России 2 ноября
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч РПЛ «Краснодар» — «Спартак».

Ставка: ничья за 3.62.

Мир Российская Премьер-лига . 14-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Не начался
Спартак М
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Краснодар» — «Спартак»: интереснейший матч нашего чемпионата. Здесь думаю, бесполезно как-либо гадать, потому что красно-белых у нас все кому не лень хают, что всё-то не так делают. А один из немногих, кто их защищает, это я. Потому что у «Спартака» такая ситуация, как бы там ни говорили — команда есть, состав есть, в любом случае ребята могут играть и могут собраться. Да, есть провалы, что-то не получается, кто-то ошибается, но это футбол, такое бывает, просто так их списывать точно не надо.

Конечно, «Краснодар» играет дома. Это лидер, который сейчас в хорошем состоянии. Есть и поддержка, и уверенность, всё у них как надо. Но в прошлом чемпионате как раз таки «Спартак» краснодарцев обыграл. Думаю, что и сейчас может быть что-то похожее. Такие матчи, они на эмоциях — там и характер, и желание доказать, и принципиальность. «Краснодар» дома силён, это понятно, но и «Спартак» в таких встречах умеет цепляться и показывать вся свою мощь.

Рискнул бы поставить на ничью, счёт может быть близким к 2:2. У «Спартака» все шансы не проиграть «Краснодару», потому что у команды есть игроки, которые могут выйти и решить момент. Так что, скорее всего, будет ничья — боевой матч, где обе команды будут стараться, никто просто так не отдаст игру», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

Материалы по теме
Задачка для лидера: «Краснодар» встретит сопротивление «Спартака»
Задачка для лидера: «Краснодар» встретит сопротивление «Спартака»
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android