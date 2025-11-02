Скидки
«Манчестер Сити» — «Борнмут»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ

«Манчестер Сити» — «Борнмут»: прогноз Романа Павлюченко на матч АПЛ
Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч АПЛ «Манчестер Сити» — «Борнмут».

Ставка: победа «Манчестер Сити» за 1.55.

«Борнмут» перед этим туром располагается на втором месте в таблице чемпионата. Команда боевая, играет чаще всего за счёт характера и самоотдачи. Если сравнивать игроков по классу с «Манчестер Сити», это небо и земля. С «Манчестер Сити» характера и самоотдачи мало. Да, биться — это хорошо, но надо понимать, что команда Гвардиолы станет контролировать мяч, и «Борнмуту» будет очень тяжело его отобрать. Мне кажется, будет владение 70 на 30 или 65 на 35. Гости будут отбиваться и стараться выбегать в быструю атаку. Плюс для гостей — это стандарты: угловые и штрафные. За счёт стандартов они могут продавить, потому что команда с характером.

Но думаю, что у «Манчестер Сити» не должно быть проблем. Да, будут какие-то моменты у соперника до забитого мяча, но когда у тебя в команде есть Холанд — о чём говорить? Эрлинг один момент обязательно реализует. Поэтому «Манчестер Сити» два—три мяча дома обязан забивать. Главное — постараться забить быстрый мяч, потому что если не открыть счет в первые 10–15 минут, будет тяжеловато — «Борнмут» закроется. В принципе, это чемпионат Англии, там все команды умеют обороняться и играть на результат. Поэтому «Манчестер Сити» постарается быстрый мяч забить, а дальше уже по накатанной: «Борнмут» раскроется, а подопечные Пепа этим воспользуются.

При всём уважении к «Борнмуту» класс футболистов у «Манчестер Сити» выше, исполнители другого уровня. В последнем матче с «Суонси» «горожане» 3:1 выиграли в Кубке, поэтому психологически они будут выглядеть хорошо, так как команда набирает ход. Поэтому думаю, у «Борнмута» нет шансов в этой игре», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

