Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Милан» — «Рома»: прогноз Александра Мостового на матч Серии А

«Милан» — «Рома»: прогноз Александра Мостового на матч Серии А
Аудио-версия:
Комментарии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Серии А «Милан» — «Рома».

Ставка: победа «Милана» за 2.25.

Италия — Серия А . 10-й тур
02 ноября 2025, воскресенье. 22:45 МСК
Милан
Милан
Не начался
Рома
Рим
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Милан» — «Рома», итальянская лига. Можно сказать, что «Милан», наконец-то, начинает приходить в себя. В принципе, так же, как и «Рома», потому что римляне последние годы борются за какое-то пятое-шестое место, мы это видим. И в этом чемпионате обе команды находятся на лидирующих позициях, поэтому матч вызывает большой интерес. Команды серьёзные, есть и опыт, и качество, и тренеры понимают, что к таким играм готовиться надо особенно.

Но опять же, трудно кому-то отдать явное преимущество. У каждой команды есть свои плюсы и минусы. «Милан» играет дома — это важно, «Сан-Сиро» всегда даёт нужные эмоции, поддержку и атмосферу. «Рома» — команда, которая умеет цепляться, знает, как играть дисциплинированно, закрыто, и может наказать за ошибку. Такие матчи часто идут от борьбы и тактики, здесь каждый момент на вес золота.

Поэтому я склоняюсь, скорее всего, либо к ничьей 1:1, либо 2:1 в пользу «Милана». Всё-таки красно-чёрные играют на своем поле, я думаю, что небольшое преимущество должно быть у «Милана», особенно если получится навязать свой темп и не дать «Роме» закрыть игру полностью. Но матч будет непростым, и тут, скорее всего, один-два момента всё решат», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Милан» — «Рома». Модрич и Дибала перейдут на шаг
«Милан» — «Рома». Модрич и Дибала перейдут на шаг
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android