«Милан» — «Рома»: прогноз Александра Мостового на матч Серии А

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Серии А «Милан» — «Рома».

Ставка: победа «Милана» за 2.25.

«Милан» — «Рома», итальянская лига. Можно сказать, что «Милан», наконец-то, начинает приходить в себя. В принципе, так же, как и «Рома», потому что римляне последние годы борются за какое-то пятое-шестое место, мы это видим. И в этом чемпионате обе команды находятся на лидирующих позициях, поэтому матч вызывает большой интерес. Команды серьёзные, есть и опыт, и качество, и тренеры понимают, что к таким играм готовиться надо особенно.

Но опять же, трудно кому-то отдать явное преимущество. У каждой команды есть свои плюсы и минусы. «Милан» играет дома — это важно, «Сан-Сиро» всегда даёт нужные эмоции, поддержку и атмосферу. «Рома» — команда, которая умеет цепляться, знает, как играть дисциплинированно, закрыто, и может наказать за ошибку. Такие матчи часто идут от борьбы и тактики, здесь каждый момент на вес золота.

Поэтому я склоняюсь, скорее всего, либо к ничьей 1:1, либо 2:1 в пользу «Милана». Всё-таки красно-чёрные играют на своем поле, я думаю, что небольшое преимущество должно быть у «Милана», особенно если получится навязать свой темп и не дать «Роме» закрыть игру полностью. Но матч будет непростым, и тут, скорее всего, один-два момента всё решат», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».