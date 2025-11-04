«Ювентус» — «Спортинг»: определён фаворит матча Лиги чемпионов

4 ноября в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Ювентус» и «Спортинг». Игра пройдёт на стадионе «Альянц» в Турине. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают заметное предпочтение итальянскому клубу. Сделать ставку на победу «Ювентуса» предлагается с коэффициентом 1.97, что равно приблизительно 50% вероятности.

Победа «Спортинга» оценивается коэффициентом 4.10. Ничейный исход можно найти в линии за 3.70.

В то же время аналитики ждут от матча «Ювентус» — «Спортинг» высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.74.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.63.