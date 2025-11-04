«Ювентус» — «Спортинг»: прогноз на матч Лиги чемпионов

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Ювентус» — «Спортинг» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: обе забьют — нет за 2.35.

Туринцам до зоны стыкового раунда не хватает всего одного очка, а впереди, например, ждут битвы с «Будё-Глимт», «Пафосом» и «Бенфикой». Так что все возможности взять свои очки и выйти в плей-офф имеются. Но сперва хорошо бы обыграть «Спортинг». Правда, сами португальцы на такой расклад не согласны. Они уверенно чувствуют себя в Примейре, отставая только от мощнейшего «Порту». А главное — замечательно начали Лигу чемпионов.

Шесть очков за три тура, 12-я строчка. Хлопнули «Кайрат» (4:1) и в большинстве дожали «Марсель» (2:1), а проиграли только «Наполи» (1:2). Очевидно, что чемпион Казахстана сильно уступает в классе, а «Марсель» вёл в счёте к моменту удаления Эмерсона в первом тайме. Оба гола пропустил в формате 10х11.

Вот и получается, что «Спортинг», пожалуй, переоценивать не следует. Однако «Ювентус» с новым тренером и на своём поле не имеет права на ошибку, а португальцам теперь торопиться некуда. Думается, они с удовольствием отдадут территорию и станут действовать вторым номером. А с позиционной атакой у итальянцев проблемы. Слишком глубокие, чтобы рассчитывать на мгновенное исцеление.

Что это значит? Скажем так, встреча рискует получиться куда скучнее, чем ожидают букмекеры. На тотал меньше 2.5 гола выставлен добротный коэффициент 2.20. А мы предпочтём рискнуть и проверить «обе забьют — нет» за 2.35. «Ювентусу» нужно взять хоть какие-то очки, а «Спортинг» полностью устроит ничья. Форсировать ситуацию никто не станет.