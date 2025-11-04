«Ливерпуль» — «Реал» Мадрид: букмекеры оценили шансы в Лиге чемпионов

4 ноября в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Игра пройдёт на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры отдают небольшое предпочтение английскому клубу. Сделать ставку на победу «Ливерпуля» предлагается с коэффициентом 2.47, что равно приблизительно 38% вероятности.

Победа «Реала» оценивается коэффициентом 2.77. Ничейный исход можно найти в линии за 3.90.

В то же время аналитики ждут от матча «Ливерпуль» — «Реал» высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.77, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.47. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.37.