Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«ПСЖ» — «Бавария»: стал известен самый вероятный счёт

«ПСЖ» — «Бавария»: стал известен самый вероятный счёт
Комментарии

4 ноября в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов встретятся «ПСЖ» и «Бавария». Игра пройдёт на стадионе «Парк де Пренс» в Париже. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Материалы по теме
«ПСЖ» — «Бавария». Теория вероятности, выручай!
«ПСЖ» — «Бавария». Теория вероятности, выручай!

Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 2.15, что равно приблизительно 46% вероятности.

Победа «Баварии» оценивается коэффициентом 3.10. Ничейный исход можно найти в линии за 4.15.

Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 3.10, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.37. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.34.

Наиболее вероятный исход — ничья 1:1 за 7.50. Победа «ПСЖ» 2:1 доступна за 8.50, на ничью 2:2 дают 9.40.

Материалы по теме
Блёклая вывеска, но яркое содержимое! Чего ждать от UFC on ESPN 73
Блёклая вывеска, но яркое содержимое! Чего ждать от UFC on ESPN 73
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android