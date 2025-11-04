Скидки
«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз на игру в Париже

«ПСЖ» — «Бавария»: прогноз на игру в Париже
Аудио-версия:
Прогноз на матч Лиги чемпионов «ПСЖ» — «Бавария» от автора «Чемпионата» Алексея Серякова.

Ставка: ничья за 4.15.

На что тут ставить? Вы удивитесь, но с точки зрения математики валуйных вариантов очень много. И каждый из них на первый взгляд кажется полным бредом. Доверимся языку фактов: в пяти предыдущих очных встречах доезжал тотал меньше 2.5 гола, трижды и вовсе ограничивались одним мячом! И в каждом из пяти случаев проходила ставка «обе забьют — нет».

На ТМ 2.5 гола дают аж 3.10, даже ТМ 3.5 можно взять за прекрасный коэффициент 1.90. «Обе забьют — нет» идёт за 3.40. Если упорно не верите в низкую результативность, рассмотрите лобовую ничью.

Коэффициент тут ещё выше, а миром соперники не расходились никогда. Можно увеличить выборку до 10 игр, однако ничьих не появится: семь побед у «Баварии» и три — у «ПСЖ». Может, пора? Ведь команды друг друга стоят.

