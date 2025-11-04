Букмекеры оценили шансы «Монако» победить «Будё-Глимт» в Норвегии

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Аспмюра» в норвежском городе Будё встретит прохладновечернее европейское противостояние. 4 ноября местный «Будё-Глимт» сыграет с «Монако» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, хотя едва заметное преимущество всё же отдают хозяевам. Сделать ставку на победу «Будё-Глимт» предлагается с коэффициентом 2.41, что приблизительно составляет 41% вероятности.

Ничья идёт за 3.93 (25%), а победа «Монако» оценивается в 2.89 (34%).

Вместе с тем аналитики считают, что матч «Будё-Глимт» — «Монако» получится результативным. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 2.37, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.47.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.42. Самый вероятный счёт — 1:1 (7.00).