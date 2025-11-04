Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Букмекеры оценили шансы «Монако» победить «Будё-Глимт» в Норвегии

Букмекеры оценили шансы «Монако» победить «Будё-Глимт» в Норвегии
Аудио-версия:
Комментарии

«Аспмюра» в норвежском городе Будё встретит прохладновечернее европейское противостояние. 4 ноября местный «Будё-Глимт» сыграет с «Монако» в матче 4-го тура общего этапа Лиги чемпионов. Стартовый свисток запланирован на 23:00 мск.

Материалы по теме
Головин vs Хайкин в Лиге чемпионов: не сон, а матч «Будё-Глимт» — «Монако»
Головин vs Хайкин в Лиге чемпионов: не сон, а матч «Будё-Глимт» — «Монако»

Букмекеры в своих прогнозах не могут выделить явного фаворита, хотя едва заметное преимущество всё же отдают хозяевам. Сделать ставку на победу «Будё-Глимт» предлагается с коэффициентом 2.41, что приблизительно составляет 41% вероятности.

Ничья идёт за 3.93 (25%), а победа «Монако» оценивается в 2.89 (34%).

Вместе с тем аналитики считают, что матч «Будё-Глимт» — «Монако» получится результативным. Тотал меньше 2.5 гола доступен с коэффициентом 2.37, а тотал больше 2.5 гола — с коэффициентом 1.47.

Если обе команды забьют, сыграет коэффициент 1.42. Самый вероятный счёт — 1:1 (7.00).

Материалы по теме
Блёклая вывеска, но яркое содержимое! Чего ждать от UFC on ESPN 73
Блёклая вывеска, но яркое содержимое! Чего ждать от UFC on ESPN 73
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android