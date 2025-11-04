Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Матч-центр Новости Топ-матчи Эфир РСД Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Будё-Глимт» — «Монако»: прогноз «Чемпионата»

«Будё-Глимт» — «Монако»: прогноз «Чемпионата»
Аудио-версия:
Комментарии

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — «Монако» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: второй тайм результативнее первого за 1.88.

Материалы по теме
Блёклая вывеска, но яркое содержимое! Чего ждать от UFC on ESPN 73
Блёклая вывеска, но яркое содержимое! Чего ждать от UFC on ESPN 73

Возможно, «Будё-Глимт» будет давить на старте встречи, ловить вторые мячи и отскоки, также искать прострелы вдоль вратарской соперника. «Монако» может ответить прессингом и скоростью в переходах из обороны.

Турнирный срез таков, что обе команды находятся внизу и бережно относятся к риску — цена ошибки велика. И всё же ничья тоже вряд ли устроит, поэтому надо будет идти вперёд и забивать.

Ранее соперники не встречались, так что ждём относительно осторожной игры с главными моментами уже после перерыва, когда уже все подустанут. Фактор «Аспмюры» и работа Хайкина уравнивают классы. Однако если Головин получит пространство, гости могут дожать хозяев. Возможный сценарий — ничья со счётом 1:1 с голами после перерыва. Ещё один вариант — второй тайм результативнее первого.

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android