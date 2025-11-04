«Будё-Глимт» — «Монако»: прогноз «Чемпионата»

Прогноз на матч Лиги чемпионов «Будё-Глимт» — «Монако» от автора «Чемпионата» Алексея Анисимова.

Ставка: второй тайм результативнее первого за 1.88.

Возможно, «Будё-Глимт» будет давить на старте встречи, ловить вторые мячи и отскоки, также искать прострелы вдоль вратарской соперника. «Монако» может ответить прессингом и скоростью в переходах из обороны.

Турнирный срез таков, что обе команды находятся внизу и бережно относятся к риску — цена ошибки велика. И всё же ничья тоже вряд ли устроит, поэтому надо будет идти вперёд и забивать.

Ранее соперники не встречались, так что ждём относительно осторожной игры с главными моментами уже после перерыва, когда уже все подустанут. Фактор «Аспмюры» и работа Хайкина уравнивают классы. Однако если Головин получит пространство, гости могут дожать хозяев. Возможный сценарий — ничья со счётом 1:1 с голами после перерыва. Ещё один вариант — второй тайм результативнее первого.