Матч-центр:
«Металлург» – «Шанхайские Драконы»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Шанхайские Драконы».

Ставка: победа «Металлурга» и ТБ 5.5 за 3.05.

Фонбет Чемпионат КХЛ
03 ноября 2025, понедельник. 14:30 МСК
Металлург Мг
Магнитогорск
Не начался
Шанхайские Драконы
Шанхай
«Не советую переоценивать «Шанхай» даже после яркой субботней победы в Череповце. Это было, скорее, тренерское поражение наставника «Северстали» Козырева, который ничего не смог противопоставить безыскусному североамериканскому давлению со стороны соперников. «Магнитку» так легко питерские китайцы не возьмут.

Тем более что у команды Разина будет повышенная самоотдача. Она не побеждала уже неделю, в последнем перед мини-паузой матче болезненно уступила «Ак Барсу» 0:4. Да и воспитательные меры в отношении Кузнецова должны подстегнуть остальных лидеров на качественную игру. Пропускает «Металлург» немало, так что атаке «Драконов» будет где разгуляться. Но хозяева забьют ещё больше. Ставим на уверенную победу уральцев и тотал не меньше 5.5», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».

