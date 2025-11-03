«Металлург» – «Шанхайские Драконы»: ставка Владимира Плющева на матч КХЛ

Экс главный тренер сборной России, заслуженный тренер России Владимир Плющев предложил ставку на матч КХЛ «Металлург» Магнитогорск – «Шанхайские Драконы».

Ставка: победа «Металлурга» и ТБ 5.5 за 3.05.

«Не советую переоценивать «Шанхай» даже после яркой субботней победы в Череповце. Это было, скорее, тренерское поражение наставника «Северстали» Козырева, который ничего не смог противопоставить безыскусному североамериканскому давлению со стороны соперников. «Магнитку» так легко питерские китайцы не возьмут.

Тем более что у команды Разина будет повышенная самоотдача. Она не побеждала уже неделю, в последнем перед мини-паузой матче болезненно уступила «Ак Барсу» 0:4. Да и воспитательные меры в отношении Кузнецова должны подстегнуть остальных лидеров на качественную игру. Пропускает «Металлург» немало, так что атаке «Драконов» будет где разгуляться. Но хозяева забьют ещё больше. Ставим на уверенную победу уральцев и тотал не меньше 5.5», — приводит слова Плющева «ВсёПроСпорт».