«Металлург» — «Шанхайские Драконы»: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Металлург» – «Шанхайские Драконы».

Ставка: победа «Металлурга» и ТБ 5.5 за 2.60.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 03 ноября 2025, понедельник. 14:30 МСК Металлург Мг Магнитогорск Не начался Шанхайские Драконы Шанхай Кто победит в основное время? П1 X П2

«Очередной прогноз на регулярный чемпионат КХЛ между «Металлургом» и «Шанхаем» я хочу начать с одной любопытной цитаты игрока про тренера:

«Мне не нравится Разин, он обманщик. С самого первого моего дня в «Металлурге» он никак не хотел мне помочь в чём-либо. Он был настроен против меня. Впрочем, это было забавно. Я получил полезный опыт и ни на кого не обижаюсь. Я желаю Разину всего наилучшего. У него своё мнение, у меня — своё».

Эти слова принадлежат хорватскому нападающему «Шанхая» Борне Рендуличу, который по ходу прошлого сезона пополнил состав «Металлурга». И поэтому моя первая рекомендация на этот матч — поищите гол Рендулича и поставьте какую-то небольшую сумму. Человек, который произнёс такие слова, наверняка пожелает огорчить своего старого тренера.

Что касается самого Андрея Разина, то вряд ли перед матчем с «Драконами» его занимает хорватский форвард и его летние слова. Здесь есть о чём ещё задуматься. Ну, например, поражение в последнем матче в Казани со счётом 0:4. А также история со снятием с игры Евгения Кузнецова и последующие информационные инъекции самого разного содержания: от конфликта между Разиным и Кузнецовым до вбросов о том, что контракт между Кузнецовым и «Металлургом» будет расторгнут в ближайшее время.

Мне же по этой теме удалось собрать информацию, и ни о каком конфликте не идёт речи. Да, ситуация не самая приятная, но абсолютно рабочая. Евгений Кузнецов не попал в струю матча, а Андрей Разин, желая спасти встречу, снял его с игры. Такими методами пользуются абсолютно все тренеры. В данном случае пикантности добавило переодевание Кузнецова и досматривание матча возле стекла, а также сами фигуры действующих лиц: тиражируемый Разин и интересный всегда Кузнецов. Плюс комментарии после игры не добавляли ясности, а напротив — лишь разожгли воображение. Но сейчас всё позади.

Чего я жду от этого матча? «Металлург» после «Ак Барса» получил передышку (вроде как два дня выходных) и в это же время успел собраться с силами и потренироваться. Два поражения в трёх последних матчах дали хорошую пищу для размышлений, так что жду от команды Андрея Разина очень мощной игры на домашнем льду.

«Шанхай» Жерара Галлана проиграл пять матчей подряд и буквально 1 ноября сумел одержать выездную победу в Череповце со счётом 6:3. Победа приятная, но стала ли она символом того, что небольшой кризис позади? Ответ на этот вопрос мы как раз получим в матче против одной из лучших команд чемпионата. Я жду, что матч будет голевым и с преимуществом «Металлурга», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».